Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver'in açıklamalarında en dikkat çeken kısım "Beşiktaş maçında VAR hakemleri ve sahadaki hakemlerin takımımızın sergilediği performansa olumsuz etkisini görüyoruz. Ancak Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak basitlikte bir kulüp değiliz" oldu. İşte Sanver'in sözlerinin tamamı:

Galatasaray'ın hakkını aramak, başkanın ve yönetimin görevi. Bu görevi yakışan usullerle yerine getirmekle yükümlüyüz. Kaybedilen maçtan sonra ses yükseltmek insani bir reflekstir ama Galatasaray soğukkanlılıkla hareket eder. Tepkisellikle ses yükseltmek, hakkımızı iyi aradığımız anlamına gelmez. Burada çıksam, TFF veya hakeme yüksek sesle hitap etsem belki bazı taraftarlarımızın gönlünü hoş ederim ama bu Galatasaray'a yakışmadığı gibi, faydalı bir sonuç da getirmez. Federasyon Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in, 3 rakibimizin stadyumları %50'den fazla doldurmama kuralını ihlal etmiş olduklarına dair tespitini, bu kurala hep riayet etmiş ve etmeye devam edecek olan bir spor kulübü olarak dikkatle not ettik. Beşiktaş maçında gerek VAR hakemleri gerek de saha hakemlerinin takımımızın performansını olumsuz etkilediğini görüyoruz. Ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı, bunların arkasına sığınacak basitlikte bir kulüp değiliz.