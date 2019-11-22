Galatasaray'da Kongo Milli Takımı'ndan sakat dönen Christian Luyindama için açıklama geldi. Oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz açıklanmazken sakatlığını ciddi olduğu anlaşıldı: Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır"





Panik yaratıyor

Galatasaray'da Babel, Lemina ve Muslera'nın ardından Luyindama da milli takımında sakatlanmıştı. Galatasaray için çok kritik iki maç olan Başakşehir ve Club Brugge maçlarının öncesinde yaşanan bu sakatlıklar Fatih Terim'in elini kolunu bağladı.

Özellikle forvet konusunda Falcao ve Andone'nin sakat olduğu dönemde Babel'in sakatlanması ve takımın kötü oynadığı maçlarda bile en iyi isimlerden olan Muslera-Luyindama ikilisinin sakatlığı Galatasaray'da panik yaratıyor.

Luyindama'nın henüz sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli değil fakat sakatlığın diz bağlarında olması panik yaratıyor.



