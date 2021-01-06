Galatasaray'da Antalyaspor maçında sahada 30 dakika kalabilen ve bir kez daha sakatlanan Radamel Falcao'nun sakatlığı nüksetmişti. Oyuna devam edemeyen Kolombiyalı için açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı" denildi.