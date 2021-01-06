Galatasaray'dan Falcao açıklaması: Adalesinde yırtık var
Galatasaray'dan Radamel Falcao'nun bitmek bilmeyen sakatlığıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı" denildi.
06 Ocak 2021, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Antalyaspor maçında sahada 30 dakika kalabilen ve bir kez daha sakatlanan Radamel Falcao'nun sakatlığı nüksetmişti. Oyuna devam edemeyen Kolombiyalı için açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Sağ üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edilen Radamel Falcao’nun tedavisine başlandı" denildi.