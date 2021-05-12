Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 18.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilecek olan antrenmanın ardından müsabaka saatine kadar kampa girileceği açıklandı.

GALATASARAY'IN KAMP AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Takımımız, saat 18.00’deki antrenmanla birlikte Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşecek olan müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.,

FATİH TERİM'DEN BİR İLK

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon başından bu yana kamp sistemini kullanmıyordu. Deneyimli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son haftada müsabakadan iki gün önce takımı kampa almaya karar verdi.



