Ancak Galatasaray cephesinden beklenmedik bir yanıt geldi. Işıtan Gün, Becali'yi 'pazarlama çalışması' yapmakla suçladı ve bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi. Gün, "Becali, karşısında otel lobisinde 4 saat oyuncu bekleyen Galatasaray yöneticileri var sanıyor sanırım. Yapmaya çalıştığı pazarlama faaliyetinin ve kurmaya çalıştığı baskının farkındayız. Bu transferde rasyonellikten ayrılamayız" dedi.