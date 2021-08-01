Steau Bükreş'in sahibi ve başkanı Gigi Becali, oyuncusu Morutan hakkında, "Avrupa'dan da elendiğimize göre oyuncuyu satacağım. Teklifin kimden geldiğini biliyosunuz, Galatasaray. Kulüpler anlaştı. Yeni takımı artık belli" diyerek transferin bittiğini düşündürtmüştü.
Futbol Galatasaray'dan Morutan için sert açıklama: Oyuna gelmeyiz
Ancak Galatasaray cephesinden beklenmedik bir yanıt geldi. Işıtan Gün, Becali'yi 'pazarlama çalışması' yapmakla suçladı ve bu oyuna gelmeyeceklerini söyledi. Gün, "Becali, karşısında otel lobisinde 4 saat oyuncu bekleyen Galatasaray yöneticileri var sanıyor sanırım. Yapmaya çalıştığı pazarlama faaliyetinin ve kurmaya çalıştığı baskının farkındayız. Bu transferde rasyonellikten ayrılamayız" dedi.
Galatasaray, Steau Bükreş tarafından indirime yaklaşılmadığı sürece Morutan transferini bir daha açmayacak. Fatih Terim'in oyuncuyu istediği biliniyor ancak Terim de "makul fiyatlı olursa isteriz" diyerek konunun maddi kısmına dikkat çekmişti.
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