Futbol Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamasına gönderme

Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamasına gönderme

Futbol

Galatasaray'dan Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamasına gönderme

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşun maç sonu röportajına katılan Fenerbahçe'nin sahadaki 2. kaptanı Ozan Tufan, sinirli açıklamalar yapmıştı. Galatasaray resmi Twitter hesabı, Ozan Tufan'ın açıklamalarına gönderme yapan bir paylaşımda bulundu.

24 Şubat 2020, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek 20 yıllık hasreti bitiren Galatasaray, maçın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarına hiç ara vermedi. Rakibine göndermede bulunduğu birçok paylaşım Galatasaray, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarını da ti'ye aldı.

Ozan, maç sonunda yaptığı açıklamalarda hakem Halil Umut Meler'den şikayetçi olmuş ve sık sık "Böyle bir şey olabilir mi?" cümlesini kurmuştu.

Sosyal medyada oldukça popüler olan bu cümle, Galatasaray Twitter hesabından da kaçmadı.

Kulüp, Twitter hesabından şu tweet'i attı:

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