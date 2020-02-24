Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek 20 yıllık hasreti bitiren Galatasaray, maçın ardından sosyal medyadaki paylaşımlarına hiç ara vermedi. Rakibine göndermede bulunduğu birçok paylaşım Galatasaray, Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın maç sonu açıklamalarını da ti'ye aldı.

Ozan, maç sonunda yaptığı açıklamalarda hakem Halil Umut Meler'den şikayetçi olmuş ve sık sık "Böyle bir şey olabilir mi?" cümlesini kurmuştu.

Sosyal medyada oldukça popüler olan bu cümle, Galatasaray Twitter hesabından da kaçmadı.

Kulüp, Twitter hesabından şu tweet'i attı: