Galatasaray, Ryan Babel ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Galatasaray Kulübü’nün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Ryan Guno Babel ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için Futbolcuya net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde Futbolcuya imza parası olarak net 2.000.000 EUR ödeyecektir."

ADEM BÜYÜK

Sarı kırmızılılar Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray Kulübü’nün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Adem Büyük ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 3.500.000 TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

JAMES OZORNWAFOR

Galatasaray, Nijeryalı oyuncu Valentine James Ozornwafor ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

AA