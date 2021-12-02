Galatasaray'dan Sacha Boey için resmi açıklama
Galatasaray 3 aydır sakat olan ve 15 maç kaçıran Sacha Boey için resmi açıklama yaptı. Boey 12 Aralık'ta takıma katılıyor.
02 Aralık 2021, Perşembe 15:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü Altay'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, gruplar halinde dar alanda top kapma ve pas çalışmasının ardından taktik hazırlıklar üzerinde durduğu bildirildi.
Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey'in, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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