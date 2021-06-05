Futbol Galatasaray'dan Selçuk İnan'a özel teklif!

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a özel teklif!

Futbol

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a özel teklif!

Galatasaray son dakika transfer haberleri haricinde teknik direktör gündemi ile de yakından takip ediliyor... Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Selçuk İnan'a '19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır' dedi.

05 Haziran 2021, Cumartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Sezon bitince Pro- Lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" çağrısı geldi.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.

Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.

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