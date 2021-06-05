Sezon bitince Pro- Lisans kursuna katılan yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan'a yönetimden "19 Haziran'daki seçime ve hoca kesinleşene kadar takımı Florya'da sen çalıştır" çağrısı geldi.

Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesini düşünerek yeni sezon hazırlıklarının 14 Haziran'da başlanması tavsiyesini vermişti.

Selçuk formülüne Terim'in olumlu bakması bekleniyor. Antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ise görevlerini bırakmıştı.