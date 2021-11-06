Galatasaray´dan UEFA´ya 'kural hatası' başvurusu

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.

DHA