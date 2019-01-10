Isınma hareketleri ve pas çalışması ile süren idman, açma-germe ile sona erdi. Öte yandan idmana yeni transfer Emre Taşdemir de katıldı. Basına kapalı gerçekletirilen sabah antrenmanında koşu çalışması yaptığı belirtilen Emre Taşdemir, akşam antrenmanında da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKTI

Ayrıca genç futbolcu Ozan Kabak, idman sırasında ayağını burkarken, tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Antalya’daki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, yarın sabah saat 11.00’de Almanya’ya gidecek. Sarı kırmızılı takım, 12 Ocak Cumartesi günü TSİ 17.00’de Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile hazırlık maçında karşılaşacak.