Futbol Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Futbol

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu! Sarı kırmızılılar Avrupa'daki tek temsilcimiz olarak yoluna devam ediyor. Avrupa Ligi son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray, çeyrek finale çıkmak için Barcelona'yı elemeye çalışacak.

25 Şubat 2022, Cuma 14:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ile eşleşti. Maç tarihleri 10 Mart Perşembe ve 17 Mart Perşembe.

Galatasaray ilk turu deplasmanda , ikinci turu ise evinde oynayacak.

Tüm eşleşmeler şöyle:

  • Galatasaray - Barcelona
  • Rangers - Kızılyıldız
  • Braga - Monaco
  • Porto - Lyon
  • Atalanta - Leverkusen
  • Sevilla - West Ham United
  • RB Leipzig-Spartak Moskova
  • Real Betis - Frankfurt

Son 16 turu seri başı olan takımlar şöyleydi:

  • Galatasaray
  • Lyon
  • Monaco
  • Spartak Moskova
  • Frankfurt
  • Kızılyıldız
  • Leverkusen
  • West Ham

Seri başı olmayanlar:

  • Atalanta
  • Porto
  • Sevilla
  • Leipzig
  • Rangers
  • Barcelona
  • Real Betis
  • Braga  

Temsilcimiz, Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu gruptan lider çıkmayı başarmıştı.

Fatih Terim'li dönemde grubu lider bitiren Galatasaray'da, ligde işler kötü gidince Terim'le yollar ayrılmış ve yerine Domenec Torrent getirilmişti.

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