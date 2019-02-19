Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray Futbol Takımı, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Lizbon’a hareket edecek.

Takım, mücadele öncesindeki son antrenmanını yarın yerel saatle 18.00’de (TSİ 21.00) Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yarın yerel saatle 17.30’da (TSİ 20.30) Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

Galatasaray’ın SL Benfica maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.