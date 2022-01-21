Futbol Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Futbol

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

21 Ocak 2022, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray iki lig şampiyonluğu, iki TSYD Kupası, iki Federasyon Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.


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