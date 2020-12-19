Galatasaray'ın eski başkanlarından Yarsuvat yoğun bakıma alındı
Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.
19 Aralık 2020, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski başkanı 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat, corona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
Yarsuvat Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede olduğu öğrenilen Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.
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