Futbol Galatasaray'ın eski başkanlarından Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Galatasaray'ın eski başkanlarından Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Futbol

Galatasaray'ın eski başkanlarından Yarsuvat yoğun bakıma alındı

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, corona virüs nedeniyle yoğun bakıma alındı.

19 Aralık 2020, Cumartesi 17:19 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın eski başkanı 83 yaşındaki Duygun Yarsuvat, corona virüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Yarsuvat Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındı. 1 haftadır hastanede olduğu öğrenilen Yarsuvat'ın entübe edildiği öğrenildi.

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