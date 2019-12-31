Galatasaray’ın forma tanıtımı sosyal medyada olay oldu

Galatasaray'ın yayınlanan reklam filmi taraftarlardan tam puan aldı. Formaların tanıtımını Galatasaray’ın altyapısında forma giyen genç futbolcular yaptı.

Reklamın bir bölümünde Fatih Terim’in genç futbolculara tavsiye niteliğinde sarf ettiği “Ben başka takım görmedim. Siz de görmeyin.” cümleleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı şoku!

Galatasaray altyapısında forma giyen Mustafa Kapı ve Atalay Babacan ise forma tanıtımında yer almadı.

Altyapı takımlarında sarı kırmızılı formayı terleten yıldız adaylarının sezon başından beri yeni sözleşmeye imza atmamakta direndiği ve başka takımlarla görüştüğü iddiaları vardı. Fatih Terim’in “Ben başka takım görmedim. Siz de görmeyin.” ifadelerinin Mustafa Kapı ve Atalay Babacan’a bir mesaj olduğu yorumları yapıldı.

Forma tanıtımının yankıları gece saatlerinde de sürdü. Mustafa Kapı ve Atalay Babacan’ın bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye gidebileceği, Galatasaray ile gönül bağlarının kalmadığı iddiaları tekrardan alevlenmeye başlandı.

Daha önceden de bu iki futbolcunun sosyal medyada küçük yaşlarda yaptığı paylaşımlar sebebiyle Fenerbahçeli olduğu iddia edilip daha sonra yalanlanmıştı.

Galatasaray bir Emre Belözoğlu faciası daha istemiyor

Bilindiği üzere Galatasaray buna benzer bir durumu Emre Belözoğlu’nda yaşamıştı. Galatasaray altyapısında yetişip A takımda forma giyen en genç futbolcu rekorunu kıran futbolcunun daha sonradan Fenerbahçeli olduğu ortaya çıkmış, Avrupa’dan Türkiye’ye Fenerbahçe forması altında geri dönmüş ve o andan itibaren Galatasaray taraftarlarının en sevmediği futbolcuların başında gelmişti.

Emre Belözoğlu’nun A takımda forma giyen en genç futbolcu olma rekoru geçtiğimiz sene Mustafa Kapı tarafından kırılmıştı. Mustafa Kapı’nın da Fenerbahçeli olabileceği iddiaları sonrası sosyal medyada “Florya hain yuvası olmuş”, “Fenerbahçeli futbolcu istemiyoruz” gibi yorumlar yapılırken, “Futbolcular küçük yaşta yaptıkları yüzünden cezalandırılamaz” veya “O paylaşımlar gerçek değil” gibi ortamı yumuşatmaya yönelik yorumlar da vardı.