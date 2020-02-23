Galatasaray'ın gençleri Fenerbahçe'nin gençlerini deplasmanda yendi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin erken bir provası U19 Elit Gelişimi Ligi'nde oynandı. Maç, konuk takım Galatasaray'ın son 8 dakikada bulduğu 2 golle 3-1 bitti.
23 Şubat 2020, Pazar 12:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanındaki galibiyet hasretine ilk önce gençleri son verdi. U19 Elit Gelişimi Ligi maçında Galatasaray'ı Dereağzı Tesisleri'nde ağırlayan Fenerbahçe, maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
82. dakikaya 1-1'lik eşitle girilen maçta 82. dakikada Yunus Akgün, 89. dakikada ise Atalay Yıldırım'ın golleri, sarı kırmızılılara galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 52'ye yükselterek liderliğini devam ettirdi. Fenerbahçe ise 23 maçta topladığı 25 puanla 18 takımlı Elit Gelişimi Ligi'nde 14. sırada yer alıyor.
https://twitter.com/GSfutbolakademi/status/1231211181819428864