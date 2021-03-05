Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'e gösterilen kırmızı kartın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na başvurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzce, Süper Lig’in 28. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikar derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

BAHSİ GEÇEN EMSAL KARARDA RÜŞTÜ REÇBER DETAYI

MKE Ankaragücü deplasmanında Mustafa Muhammed’in gördüğü kırmızı kart nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'na itiraz eden Galatasaray, itiraz dilekçesinde 2007 yılında Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Rüştü Reçber'i emsal gösterdi.

Süper Lig’in 2007-2008 sezonunda 20 Ekim 2007 tarihinde Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı ekibin file bekçisi Rüştü Reçber, gördüğü tartışmalı kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş, oyuncu değişikliği hakkı dolan konuk takımda kaleye golcü oyuncu Bobo geçmişti.

Ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Rüştü Reçber’in, topa göğüsle müdahale ettiğini belirten Beşiktaş cephesi, o dönem büyük tartışma yaratan karara itiraz etmişti.

Siyah beyazlı ekibin itirazını değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Rüştü Reçber’in kırmızı kart cezasını kaldırarak çok konuşulan bir karara imza atmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN EMSAL GÖSTERDİĞİ 24.10.2007 TARİH VE 08-07/774 VE 08-07/775 SAYILI KARAR

“Rüştü REÇBER (Beşiktaş A.Ş. futbolcusu) - 20.10.2007 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. müsabakasında; müsabaka hakemi tarafından futbolcu Rüştü Reçber'in oyun kuralları gereği (bariz gol şansını önlemesi nedeniyle) müsabakadan çıkarılması kararının dosya kapsamı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nın 24.10.2007 tarih ve 08-07/774 ve 08-07/775 sayılı yazıları karşısında ciddi ve aşikar bir yanlış karar (haksız olarak oyundan çıkarılma) olduğu vicdani kanaata, milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak ve 8813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 1. maddesi, Türkiye Futbol Federasyonu Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü'nün 4/b ve 51. maddesi, Futbol Disiplin Talimatı'nın 1. maddesi, FIFA ve UEFA Disiplin Talimatları, 11.01.2005 tarih ve 948 sayılı FIFA Sirküleri uyarınca adı geçen futbolcunun; Futbol Disiplin Talimatı'nın 63/b fıkrasına göre otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakaya katılmama cezasının uygulanmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

RAFAEL'İN DE KIRMIZI KARTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir FK oyuncusu Rafael Pereira da Silva'nın geçtiğimiz aylarda oynanan Fenerbahçe maçında gördüğü ilk sarı kartı ve ikinci sarı nedeniyle gördüğü kırmızı kartı iptal etmişti.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 25.12.2020 tarih, 33 sayılı ve MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK sporcusu RAFAEL PEREIRA DA SILVA hakkında, 23.12.2020 tarihinde Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu ilk sarı kartın ve 2.sarı kart nedeniyle gördüğü kırmızı kartın ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebinin KABULÜNE,

FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca İLK SARI KART, KIRMIZI KART VE CEZAİ UYGULAMALARININ KALDIRILMASINA, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin KALDIRILMASINA, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak DEVAMINA, Karar verilmiştir."