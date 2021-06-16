Galatasaray'ın rakibi belli oluyor! 3 ihtimal...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibini bugün öğrenecek. Celtic, PSV veya Sparta Prag'la eşleşecek olan Galatasaray'ın kura çekimi 13.00'te başlayacak.
16 Haziran 2021, Çarşamba 12:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.
26 takımın katılacağı kura çekiminde 20 takım 'Şampiyonlar Yolu', 6 takım ise 'Lig Yolu' kategorisinde olacak. Galatasaray 25 rakibinden sadece 3'ü ile eşleşebilecek. O takımlar, İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ve Çekya'dan Sparta Prag. İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanşı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.
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