Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

26 takımın katılacağı kura çekiminde 20 takım 'Şampiyonlar Yolu', 6 takım ise 'Lig Yolu' kategorisinde olacak. Galatasaray 25 rakibinden sadece 3'ü ile eşleşebilecek. O takımlar, İskoçya'dan Celtic, Hollanda'dan PSV ve Çekya'dan Sparta Prag. İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da, rövanşı ise 27 veya 28 Temmuz'da oynanacak.