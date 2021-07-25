Futbol Galatasaray'ın rakibi PSV'de büyük satış

Galatasaray'ın rakibi PSV'de büyük satış

Futbol

Galatasaray'ın rakibi PSV'de büyük satış

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV, en etkili oyuncularından Donyell Malen'i sattı. Malen, Alman devi Dortumund'a 30 milyon euro'ya transfer oldu.

25 Temmuz 2021, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu Manchester United'a gönderdikten sonra İngiliz oyuncunun açığını Malen'le kapadı. PSV'den Hollandalı Donyell Malen'i satın alan Dortmund, oyuncu için 30 milyon euro ödeyecek.

22 yaşındaki oyuncu PSV'nin Galatasaray'la oynadığı ilk maçta forma giymemişti. Malen, EURO 2020'de Hollanda forması giydi ve dikkat çekti. PSV'nin geçen sezonki en skorer ismi olan Malen, ligde 32 maçta 19 gol 8 asist; toplamda ise 45 maçta 27 gol 10 asistle oynadı.

Genç oyuncu Hollanda Eredivise'nin en skorer ikinci oyuncusu olarak sezonu bitirdi.

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