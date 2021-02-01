Futbol Galatasaray'ın transferi Gedson Fernandes'in corona testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın transferi Gedson Fernandes'in corona testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'ın transferi Gedson Fernandes'in corona testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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