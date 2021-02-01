Galatasaray'ın transferi Gedson Fernandes'in corona testi pozitif çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
01 Şubat 2021, Pazartesi 00:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ambulans uçak ricasında bulunurken, karantinada olan yıldız futbolcunun sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.