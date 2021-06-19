Burak Elmas ismi Galatasaray başkanlık seçimi ile bir kez daha gündeme geldi. Galatasaray’ın Türk futbol tarihinde ilk defa UEFA ve Süper Kupa’yı aldığı dönemde takımın yönetiminde olan Burak Elmas, 2018 senesinde de Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştı. Peki, Galatasaray'ın 38. Başkanı seçilen Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burak Elmas, ne iş yapıyor? İşte başarılı iş insanının kariyeri…

BURAK ELMAS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? BURAK ELMAS NE İŞ YAPIYOR?

1974’te İstanbul’da dünyaya gelen Burak Elmas, Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra University of Denver’da Finans ve Pazarlama üzerine eğitimi aldı.

Kariyerine Türkiye’nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde adım atan Burak Elmas, Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldı. Sonrasında ise İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurdu.

2008 senesinden itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini sürdüren ve grup yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan Burak Elmas, diğer yandan gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, görevi boyunca önemli stratejik pozisyonlarda yer aldı.

Kariyeri boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev yaptığı şirketleri üst düzey pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince İngiltere, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika gibi çeşitli ülkelerde görev yaptı ve 2020 yılı itibariyle tüm görevlerinden ayrıldı.

Hala, Türkiye ve İngiltere’de 3 uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almaya devam ediyor.

Galatasaray Spor Kulübü’ndeki ilk görevini ise 1997 senesinde, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak üstlenen Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Burak Elmas, Galatasaray’ın yönetiminden sorumlu olduğu dönemde, Türk futbol tarihinde ilk defa UEFA ve Süper Kupa’yı kazandı. Ayrıca Elmas, 2018 senesinde de Galatasaray Sportif AŞ'de görev aldı.

İngilizce ve Almanca bilen Burak Elmas, evli ve iki çocuk babasıdır.

İŞTE BURAK ELMAS'IN LİSTESİNDEKİ İSİMLER

Asil:

Mehmet Remzi Sanver,

Ali Polat Bengiserp,

Başak Karaca,

Turhan Özen,

Bikem Ardakoç Kanık,

Burçak Emre Zorlu,

Mustafa Özgür Kalelioğlu,

Şükrü Köksal Ünlü,

Özgür Işıtan Gün,

Rezan Epözdemir.

Yedek: