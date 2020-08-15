Futbol Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk

Futbol

Galatasaray'ın yeni kalecisi Fatih Öztürk

Galatasaray kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladığını açıkladı.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 17:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray, kaleci Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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