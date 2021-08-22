Galatasaraylı yıldız için Marsilya devrede! Sürpriz gelişme…

Süper Lig'e 3 puan ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Nelsson ile 8. transferini yapan sarı-kırmızılı kulübe Fransa'dan teklif geldi. Marsilya, Aslan'ın yıldız ismi için talip olurken bonservis formülü belli oldu.

HATAY MAÇI OLİMPİYAT'TA

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iki takım arasında 23 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maça Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

ARDA 3 HAFTA YOK

Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Randers'le oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan kaptan Arda Turan'ın durumu netlik kazandı. Yapılan tetkikler sonucunda tecrübeli futbolcunun sol ayak bileği iç yan bağında kısmi hasar ve kemik ödemi, ayak bileği eklem kapsülü ile eşlik eden yumuşak dokusunda ise kanama tespit edildiği kaydedildi. Arda'nın tedavisine başlandığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

OZORNWAFOR KİRALANDI

Galatasaray, Valentine James Ozornwafor’un sezon sonuna kadar Charleroi'ye kiralandığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwaforun bir senelik geçici transferi için Royal Charleroi Sporting Club ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

MOHAMED'İN PEŞİNDELER

Galatasaray'ın Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve Türkiye'deki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Mostafa Mohamed için Fransız ekipleri yeniden devreye girdi. Olimpik Marsilya'nın, Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için Galatasaray'ın kapısını çaldığı iddia edildi.

MARSİLYA'NIN LİSTESİNDE İLK SIRADA

Fransa'dan France Football ve Marsilya yerel gazetesi Le Phoceen'in haberlerine göre; Dario Benedetto'nun Elche'ye gönderilmesi sonrası santrfor hattında sadece Arkadiusz Milik'e sahip olan ancak Milik'in en erken eylül sonuna kadar sürecek sakatlığı ve problemli sakatlık geçmişi nedeniyle en az 1 forvet daha kadrosuna katmak isteyen Marsilya yönetimi, Mustafa Muhammed'i transfer listesinin ilk sırasına yazdı

BAŞKAN LONGORIA TEMASA GEÇTİ

Le Phoceen'de yer alan detaya göre; Marsilya Başkanı Pablo Longoria, bu transfer için Galatasaray ile temasa geçti. Transfer için formulünü sundu. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiraladığı Mohamed içinse 'al-sat' formülü üzerinden konuşuldu.

MOHAMED İÇİN 'AL-SAT' FORMÜLÜ

Galatasaray'ın satmaya yanaşması halinde 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanabileceği ve ardından Mısırlı golcüyü Marsilya'ya satabileceği vurgulandı. Haberde Marsilya'nın teklifi veya Galatasaray'ın talebine dair bir detay yer almadı.

SÖRLOTH, MARSİLYA'YA PAHALI GELDİ

Öte yandan, Marsilya ile adı anılan RB Leipzigli Alexander Sörloth için Fransızların transferden çekildiği de Le10Sport'ta yer aldı. RB Leipzig'in istediği ücretler ve Norveçli golcünün maaş taleplerinin Marsilya tarafından fazla bulunduğu kaydedildi. Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın bu transferi rafa kaldırdığının altı çizildi.

"BİZİ ÇAĞIRAN MOSTAFA'YI İSTİYORUM"

Fatih Terim, Randers maçı sonrası son dönemde performansını beğenmediği Mostafa Mohamed için, "Muhammed iyi bir kafa golü atabilirdi, açıkçası daha çok katkısını bekliyorum, bizi oraya taşıyan, bizi çağıran Mustafa'yı istiyorum. Çalışarak belli bir noktaya gelecek inşallah." ifadelerini kullanmıştı. (Sporx)