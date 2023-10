"Ama bugün herkese burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Dünkü sonuca rağmen bu takımla ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Her anımda, her maçta insanların sevgisine fazlasıyla minnettarım. Bu projeye inanıyorum ve bu kulübe büyük zaferler kazandıracağından eminim, çünkü projenin arkasında duran çalışanların her biri yürekten ve tutkuyla en iyisini veriyor."