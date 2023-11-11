Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller’den çok konuşulacak ‘Galasaray’ açıklaması

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında aynı İstanbul'da olduğu gibi Alman devini sallasa da yıkamadı. Bavyera ekibi sahadan 3-1 galip ayrıldı. Ancak futbolseverler tarafından Aslan'ın oyunu geçer not aldı. Öyle ki Bayern cephesi de oyuna kayıtsız kalamadı. Maçın ardından Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, İstanbul'dan sonra Almanya'da da Galatasaray takımından ve taraftarından baskı yedik. Galatasaray'ın attığı bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi, o an gerçekten şanslıydık. Galatasaray bizi çok zorladı dedi. Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer de maç öncesi övgülerine karşılaşmanın ardından da devam etti. Alman eldiven, Galatasaray harika bir takım. Nasıl etkili bir taraftarı var hep birlikte gördük. Pres becerileri ve mücadele güçleri oldukça iyi. Onları mağlup etmek kolay olmadı ifadelerini kullandı. Bayern’in birçok farklı ismi de Cim Bom’a övgü yağdırırken, son olarak takımın 34 yaşındaki efsane yıldızı, Dünya Kupası’ndan Şampiyonlar Ligi’ne her kupayı kaldıran Thomas Müller bu performansı Alman basınına değerlendirdi “Galatasaray biraz çılgınca bir top oynuyor” diyen Müller, “Pres konusunda çok iyiler. Yüksek şiddetli ve biraz çılgınca bir oyun. Ama sahada ne yaptıklarını çok çok iyi biliyorlar yorumunu yaptı. Müller sözlerine şu ifadelerle devam etti: 18 maçta 2 kez kaybettiler ve 2’si de bize karşı. Sanırım buradan kendimize güzel bir şeyler çıkarabiliriz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Ben ısınmaya çıkmamıştım. Dışarıdan Kimmich içeriye geldi ve durumun biraz aşırı olduğundan bahsetti. Dürüst olmak gerekirse bunu bekliyordum, hatta daha fazlasını bile bekliyordum. Önde böylesine güçlü pres yapan bir takıma karşı öyle iyi kombinasyonlarla geriden çıkma şansınız pek yoktur. Biraz rahat olup topu 3. bölgeye, Kane ve kenar forvetlere taşımalısınız. Maalesef bunu istediğimiz ölçüde yapamadık. Daha fazla pozisyon üreteceğimizi düşünmüştük, olmadı. Final paslarımız yetersizdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakibi Bayern Münih’e her 2 maçta da yenilse de ortaya koyduğu performansla tüm Avrupa’yı etkilemeyi başardı.