Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller’den çok konuşulacak ‘Galasaray’ açıklaması

Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer de maç öncesi övgülerine karşılaşmanın ardından da devam etti. Alman eldiven, "Galatasaray harika bir takım. Nasıl etkili bir taraftarı var hep birlikte gördük. Pres becerileri ve mücadele güçleri oldukça iyi. Onları mağlup etmek kolay olmadı" ifadelerini kullandı.