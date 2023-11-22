Brezilya-Arjantin maçında ortalık karıştı! Messi takımı sahadan çekti

Brezilya-Arjantin milli takımları arasındaki maç çıkan olaylar nedeniyle geç başladı. Brezilya milli marşı okunduğu sırada polis ile Arjantin taraftarlar arasında çıkan gerginlik büyüdü. Brezilya polisi Arjantinli taraftarların bulunduğu bölüme girdi ve taraftarları joplamaya başladı. Emiliano Martinez’in, Arjantinli taraftarlara jopla saldıran Brezilyalı bir polisin elinden jopunu almaya çalışması esnasında kaydedilen görüntü ise ikonik bir an olarak tarihe geçti. Emiliano Martinez'in o görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Arjantin kaptanı Messi, tüm takım arkadaşlarını toplayarak takımı soyunma odasına götürdü. Arjantinli kaynakların iddialarına göre olayın çıkma sebebi ise Brezilya marşı okunurken polisin jopla Arjantinli taraftarlara saldırması. Bunun üzerine Messi, “Bu şartlar altında oynayamayız” diyerek takımı sahadan çekti. Bir süre sonra tribündeki olaylar yatıştırıldı. Arjantin, sahaya geri döndü ve maç 27 dakika gecikmeli de olsa başladı. Messi karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi” ifadelerini kullandı. Bu arada Messi ile Rodrygo arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Rodrygo, Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar. ifadesini kullanırken, Messi de ona cevaben Biz Dünya Şampiyonuyuz. Neden korkalım? Ağzından çıkan kelimelere dikkat et. şeklinde bir cevap verdi. Öte yandan birçok taraftarın ciddi şekilde jop darbeleri sonrası yaralandığı gözlendi. Bazı Arjantinli taraftarların polisin sert müdahalesine karış koymaya çalıştığı da gözlerden kaçmadı. Brezilya - Arjantin maçında yaşanan olaylar bu karelerle dünya basınına duyuruldu. Geç başlayan maçta Arjantin Otamendi’nin golüyle deplasmanda Brezilya’yı 1-0 mağlup etti. Brezilya üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.