Brezilya-Arjantin maçında ortalık karıştı! Messi takımı sahadan çekti

Messi karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi” ifadelerini kullandı.