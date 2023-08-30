Futbol Ramos transferinde son saatler! Uçak paylaşımı heyecanlandırdı
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30 Ağustos 2023 - 09:26 | Son Güncelleme:

Ramos transferinde son saatler! Uçak paylaşımı heyecanlandırdı

Futbol

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Dünyaca ünlü stoperle 1 artı 1 yıllığına resmen anlaşmak üzere olan Galatasaray, Sergio Ramos transferini her an açıklayabilir! Yönetim, 37 yaşındaki yıldızı renklerine bağlayıp, Şampiyonlar Ligi gruplarına gücüne güç katarak girmek istiyor.

30 Ağustos 2023 - 09:26 | Son Güncelleme:
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Sarı-Kırmızılılar, bir süredir İspanyol futbolunun simge isimlerinden biri olan Sergio Ramos’la görüşme halinde...

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37 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Aslan, ilk olarak kapıyı 15 milyon Euro’dan açan oyuncuyu, son yapılan pazarlıklarla 10 milyon Euro seviyesine ikna etti.

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Temasları titizlikle yöneten idareciler, büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları futbolcuyu saatler içinde resmen açıklamayı hedefliyor. Ramos’la 1 artı 1 senelik kontrat imzalanması bekleniyor.

5 ARAPLARDAN TEKLİF ALDI AMA...

ARAPLARDAN TEKLİF ALDI AMA...

Arap Yarımadası’ndan ekstrem teklifler almasına rağmen kariyerini Avrupa’da noktalamayı planlayan Ramos’la, Beşiktaş da ilgilenmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar, sonrasında bu transferde geri adım atmıştı.

6 AVRUPADA PENCERE KAPANIYOR

AVRUPA'DA PENCERE KAPANIYOR!

Ramos’la Avrupa’dan ilgilenen başka kulüpler olsa da başarılı futbolcunun istediği seviyede teklifler gelmeyince Aslan, transferde iddialı konuma gelmişti. Avrupa’da transfer döneminin resmi olarak bitmesine kısıtlı süre kala Ramos’un Sarı-Kırmızılılar’ın yıldızlarla dolu kadrosuna katılması bekleniyor.

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İspanya’da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid’de efsaneler arasına girmişti. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu, ardından da iki sezon Paris Saint Germain’de görev yapıp sonrasında boşa çıkmıştı.

8 UÇAK PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

UÇAK PAYLAŞIMI HEYECAN YARATTI

Sarı- Kırmızılı taraftarlar, Sergio Ramos’un sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Dünyaca ünlü stoperin dün yapmış olduğu paylaşım, Sarı-Kırmızılılar’ı heyecanlandırdı.

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Deneyimli isim, Instagram hesabından uçakta olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı. Bu görüntü sonrasında sosyal medyada, ‘Ramos, Galatasaray için yola çıktı’ yorumları yapıldı. İspanyol futbolcunun uçaktaki videosu, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

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