Futbol Ses getiren transferler Nelsson ve Boey'e yaradı! Galatasaray harekete geçiyor
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07 Eylül 2023 - 08:38 | Son Güncelleme:

Ses getiren transferler Nelsson ve Boey'e yaradı! Galatasaray harekete geçiyor

Futbol

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Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Kadrosuna son olarak Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi iki yıldızı katarak adından söz ettiren Cimbom, yeni hamleler yapmak adına son kez kolları sıvarken, takımın yıldızlarından Sacha Boey ve Victor Nelsson için de flaş bir karar aldı.

07 Eylül 2023 - 08:38 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de zorlu bir gruba düştü. Cimbom, UEFA listelerinin verileceği son günde Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini yaparak iki oyuncuyu da Şampiyonlar Ligi'ne yetiştirdi. Sarı-kırmızılı takımdan transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

3 BERKAYDA TAKAS FORMÜLÜ

BERKAY'DA TAKAS FORMÜLÜ

Yerli transferinde çalışmalarına hız veren Galatasaray, bir süredir gündeminde olan Başakşehir'den Berkay Özcan için yeni hamle hazırlığında. Okan Buruk'un turuncu-lacivertli ekibi çalıştırdığı dönemde joker oyuncu olarak kullandığı 25 yaşındaki orta sahayı özellikle istediği belirtilirken, bonservis görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştı.

4 DUBOIS TAKAS İÇİN ÖNERİLDİ

DUBOIS TAKAS İÇİN ÖNERİLDİ

Yönetim, takas teklifiyle bir kez daha İstanbul ekibinin kapısını çalacak. Önerilecek ismin Leo Dubois olduğu öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Aslan hem yabancı kontenjanında yer açacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek.

5 EMİN BAYRAM BELÇİKAYA GİTTİ

EMİN BAYRAM BELÇİKA'YA GİTTİ

G.Saray, takımda şans bulamayan Emin Bayram'ı Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. Altyapı ürünü olan 20 yaşındaki stoper, 2019'da profesyonel yapıldıktan sonra 20 resmi maça çıkabildi. Emin; Berkan ve Yunus'un ardından Aslan'ın yerli havuzundan ayrılan 3. Türk oyuncu oldu.

6 G.SARAYDA İÇ TRANSFER HAREKATI

G.SARAY'DA İÇ TRANSFER HAREKATI

Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, şimdi çalışmalarını iç transfere yoğunlaştırdı.

7 CİMBOMDA NELSSON VE BOEY GELİŞMESİ

CİMBOM'DA NELSSON VE BOEY GELİŞMESİ

İngiltere'den Bournemouth'un Sacha Boey'a, İspanya'dan Sevilla'nın Victor Nelsson'a ilgisi oldu ancak Şampiyonlar Ligi'ni düşünen sarı-kırmızılı kulüp, önerilen rakamlar beklentisini karşılamadığı için satmaya yanaşmadı. Yönetim, ocak ayında Avrupa'dan yeni teklifler beklediği iki oyuncusunun sözleşmesini, ücretlerini artırarak uzatma kararı aldı.

8 EN AZ KAZANAN YABANCI OYUNCU BOEYİN MAAŞI ARTACAK

EN AZ KAZANAN YABANCI OYUNCU BOEY'İN MAAŞI ARTACAK

480 bin Euro ile takımda en az kazanan yabancı olan Fransız sağ bek Boey, gösterdiği performansla alkış almaya devam ediyor. Yönetim, Boey'nin maaşını 1.5 milyon Euro'ya yükseltecek.

9 NELSSON İÇİN DE KARAR VERİLDİ

NELSSON İÇİN DE KARAR VERİLDİ

Diğer yandan savunmanın bel kemiği olan Nelsson için de adım atan yönetim, 1.2 milyon Euro alan Danimarkalı yıldıza ise 2 milyon Euro garanti ücret vermeyi düşünüyor. İki oyuncuyla da 4'er yıllık yeni anlaşma yapılması düşünülüyor.

10 PİYASA YAPACAKLAR

PİYASA YAPACAKLAR

2000 doğumlu Boey, Fransa A Milli Takım yetkilileri tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Nelsson'u Premier Lig kulüpleri uzun süredir izliyor. 2 yıldız da Şampiyonlar Ligi vitrininde piyasa yapmaya hazırlanıyor.

11 SACHA BOEY

SACHA BOEY

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden Boey, bu sezon 9 maçta 810 dakika forma giydi. Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 2021 yazında geldiği sarı-kırmızı takımda toplamda 61 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

12 VİCTOR NELSSON

VİCTOR NELSSON

Geçen sezon defansın göbeğinde çok iyi bir performans gösteren, bu sezon ise yaptığı bazı hatalarla kızdıran 24 yaşındaki Nelsson, 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Danimarkalı stoper, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.

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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Aslan, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

20 Eylül - 19.45

Galatasaray - Copenhagen (RAMS Park)

3 Ekim - 22.00

Manchester United - Galatasaray (Old Trafford)

24 Ekim - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık - 23.00

Copenhagen - Galatasaray (Parken)

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