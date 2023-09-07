Ses getiren transferler Nelsson ve Boey'e yaradı! Galatasaray harekete geçiyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Aslan, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:
20 Eylül - 19.45
Galatasaray - Copenhagen (RAMS Park)
3 Ekim - 22.00
Manchester United - Galatasaray (Old Trafford)
24 Ekim - 19.45
Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)
8 Kasım - 23.00
Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)
29 Kasım - 20.45
Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)
12 Aralık - 23.00
Copenhagen - Galatasaray (Parken)