Ses getiren transferler Nelsson ve Boey'e yaradı! Galatasaray harekete geçiyor

VİCTOR NELSSON

Geçen sezon defansın göbeğinde çok iyi bir performans gösteren, bu sezon ise yaptığı bazı hatalarla kızdıran 24 yaşındaki Nelsson, 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Danimarkalı stoper, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.