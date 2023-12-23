Yılın derbisinde krallar kapışacak

CENGİZ İKİNCİ YARI Kayseri maçında gol atan ve form tutmaya başladığını gösteren Cengiz Ünder de derbide hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Cengiz’in yerine İrfan Can Kahveci derbide formasına kavuşacak. İsmail Kartal’ın bir başka zor kararı ise Fred’in yokluğunda kimi oynatacağı. En güçlü aday ise Crespo görünüyor. Stoperde Djiku’nun yanında ise ya Serdar Aziz ya da cezası biten Samet olacak.