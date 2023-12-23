Yılın derbisinde krallar kapışacak

Şampiyonluk yarışında baş başa kalan Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Aynı puanda olan, en yakın rakibine 14 puan fark atan iki takım kazanıp, yeni yıla da lider girmek istiyor. Bu dev karşılaşma, iki takımın dünyaca ünlü golcüleri Edin Dzeko ile Mauro Icardi’nin de düellosu olacak. Gol Krallığı yarışında da 12’şer golle zirvede olan ikili, “Kazanmak istiyoruz. Gol atmamız önemli değil, takımın kazanmasına faydalı olursak yeter” diye konuşuyor. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe’nin Kayseri mücadelesinde forma giyemeyen Dzeko, çıktığı ilk derbi olan Beşiktaş’a bir gol atmıştı. 15 maçta 12 gol atan Bosna Hersekli oyuncu, Pendik maçında 3 gol atmıştı. “Büyük Maçların Golcüsü” lakabını alan Galatasaraylı Mauro Icardi ise 16 karşılaşmada 12 gole ulaştı. Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan tüm takımlara gol atan Icardi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile oynanan 10 maçta 13 kez fileleri havalandırmıştı. Fenerbahçe’de Szymanski 8, Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ve Zaha 5’er golle skora katkı yapan isimler oldu. İki takımın 48’i Süper Lig, 7’si Türkiye Kupası, 3’ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 59 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 354 sarı kart gösterdi. Geçen sezonki iki derbide ise 2 kırmızı kart, 14 sarı kart çıktı. İki kırmızı kart İrfan Can Kahveci ve Luan Peres’e çıkmıştı. Fenerbahçe’de Dzeko’dan sonra skora en çok katkıyı Szymanski yaptı. Polonyalı orta saha 8 gol dışında 4 de asist yaptı. Szymanski, “Fenerbahçe için Galatasaray maçlarının önemini biliyorum, arkadaşlar anlattı. Derbide gol atan gerçek Fenerli oluyormuş. Bunu başarmak için sahada olacağım. Kazanıp lider olmak istiyoruz” diye konuştu. Galatasaray’ın kaptanı Fernando Muslera yarın formasına kavuşuyor. Fenerbahçe’ye karşı 28 derbiye çıkan, 11 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Muslera yine kazanacaklarını iddia etti. Uruguaylı kaleci 13 s ezonda çıktığı 53 derbide ise 23 galibiyet, 15’er beraberlik ve yenilgi ile başarılı bir performans sergiledi. Kayseri maçında Batshuayi’nin 3 gol atması, Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın planlarının değişmesine neden olabilir. Kartal, sakatlığı geçen Dzeko’nun yanında Batshuayi’yi de oynatabilir. Geçen yıl iki derbiyi de 3-0 kaybeden Fenerbahçe, yarınki maçta Galatasaray’ı yenerek taraftarın gönlünü almayı, liderlik koltuğuna puan farkıyla oturmayı planlıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, derbide kadroyu ve oyun planını şekillendirmeye başladı. Kayseri maçında 3 gol atan Batshuayi’yi gözardı etmek istemeyen Kartal, çift forvet olarak Dzeko-Batshuyai ikilisini sahaya sürmeyi düşünüyor. Kayseri maçında gol atan ve form tutmaya başladığını gösteren Cengiz Ünder de derbide hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Cengiz’in yerine İrfan Can Kahveci derbide formasına kavuşacak. İsmail Kartal’ın bir başka zor kararı ise Fred’in yokluğunda kimi oynatacağı. En güçlü aday ise Crespo görünüyor. Stoperde Djiku’nun yanında ise ya Serdar Aziz ya da cezası biten Samet olacak. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde tempolu bir idmanla geçirdi. Dzeko da idmana çıktı. Kartal, Joshua King ile özel görüştü. Galatasaray’da Okan Buruk, “En kötü bir puanla döneceğiz” talimatı verdi. Sanchez iyileşirse ilk 11’de olacak. Buruk’un rakibi şaşırtacak bir 11 sahaya sürebileceği konuşuluyor. Cim Bom’da da Fenerbahçe gibi derbi öncesi sıkıntılar var. Fatih Karagümrük maçında futboldan memnun olmayan Okan Buruk, derbiye farklı bir kadro sürecek. Sakatlığı takip edilen Davinson Sanchez’in formasını giymesi için şartlar zorlanıyor. Okan Buruk, “Kazanmak için gideceğiz, en kötü bir puan alacağız” dedi. Galatasaray’da stoperde Sanchez’in durumu kadar sol bekte kimin olacağı da merak konusu. Okan Buruk’un son Fatih Karagümrük maçında sol bek oynattığı Barış Alper’i kanada çekme ihtimali de var. Bu durumda Angelino veya Kazımcan’ı bu bölgede oynatarak hücum gücünü artırmayı da planlıyor. Galatasaray’da derbi hazırlığı sürdü. Taktik çalışma oldukça neşeli geçti. Teknik direktör Okan Buruk, azimli çalışma nedeniyle mutluydu. Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek. 2022’de Beşiktaş- Fenerbahçe maçını yöneten Kardeşler kariyerinde ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesinde düdük çalacak. Haftanın hakemleri şöyle: YARIN: 13:30 Konya-Kayseri (Bahattin Şimşek), 16:00 Adana Demirspor-Antalya (Burak Pakkan), 19:00 Fenerbahçe-Galatasaray (Arda Kardeşler), 25 Aralık Pazartesi 17:00 Kasımpaşa-Çaykur Rize (Turgut Doman), Alanya- Samsun (Tugay Kaan Numanoğlu), 20:00 Hatay- Beşiktaş (Kadir Sağlam), Pendik-MKE Ankaragücü (Ümit Öztürk).