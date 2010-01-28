Galliano yine fark yarattı

Modanın çılgın çocuğu İngiliz deha John Galliano, Christian Dior için hazırladığı İlkbahar/Yaz 2010 koleksiyonunda at biniciliği temasına odaklanıyor. Paris Moda Haftası'na göz alıcı uzun elbiseleriyle damgasını vuran Galliano, yeni koleksiyonunda kocaman şapkalar, yüzü örten siyah danteller, cesur pembe ceketler, ekoseli kumaşlar, pili ve drapeli uzun eteklere yer veriyor.

Koleksiyonunun ikinci yarısında Amerika'da 20. yüzyılın ilk yarısında yaşayan zenginlerin stilini yansıtan Galliano, defilesini ön sırada izleyen Kylie Minogue, Dita Von Teese ve Fransız aktris Nora Arnezeder gibi ünlü moda severleri kısa kokteyl elbiseleri, bolca dantel ve tül kullandığı kabarık balo elbiseleri ve lüks kumaşlarla büyülüyor.

Christian Dior'un ilkbahar/yaz 2010 koleksiyonu için tıklayın



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