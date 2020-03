Dünyada milyonlarca hayranı olan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin uyarlandığı serinin yazarı George R R Martin, corona virüs salgını nedeniyle karantinada geçirdiği zamanının tamamını yazarak geçirdiğini söyledi. Martin, karantina geçireceği sürede, 10 sene önce yazmaya başladığı serinin 6'ncı kitabı olan The Winds Of Winter (Kış Rüzgarları) bitirmeyi umduğunu belirtti. 71 yaşındaki yazar kişisel blogunda yazdığı açıklamada, yaşı nedeniyle risk grubunda olduğunu kabul ettiğini de ifade etti.

'Oldum olası salgın öykülerini sevmemişimdir'

Fantastik dünyanın geçtiği Westeros'ta, gerçek dünyada geçirdiği zamandan daha fazla yaşadığını ifade eden Martin şöyle yazdı:

Benim için endişelenenlere… Evet, yaşım ve fiziki durumum yüzünden risklere en açık nüfus grubunda olduğumun farkındayım. Kendimi izole ettim. Yanımda bir çalışanım var ve ne kasabaya iniyorum ne de birisiyle görüşüyorum. İşin aslı gerçek dünyadan çok Westeros’ta vakit geçiriyorum. Yedi Krallık’ta çok korkunç işler dönüyor ama belki de burası daha korkunçlaşacak gibi. Bazen haberleri izlerken bir bilim-kurgu romanının içinde yaşadığımız hissine kapılıyorum. Ama hayır, çocukken hayalini kurduğum, Ay’da şehirler inşa ettiğimiz, Mars’ı kolonileştirdiğimiz, bilim-kurgu romanı değil bu. Pandemi öykülerini oldum olası sevmemişimdir…