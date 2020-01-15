Gaming İstanbul oyuna getirecek

İlk kez 2005 yılında TaleWorlds isimli Türk oyun firması tarafından geliştirilen oyun, temel olarak strateji, aksiyon ve rol yapma üzerine kurulu. Oyuncuların aynı zamanda yönettikleri ordularla birlikte savaşabilmesi oyunun en dikkat çekici özelliklerinden. Armağan Yavuz tarafından yaratılan ve Orta Çağ’ın büyülü dünyasında geçen Mount & Blade II Bannerlord, meraklıları tarafından Gaming İstanbul’da oynanabilecek.

Tekli ve çoklu oyun modu seçeneklerinin bir arada yer aldığı oyunda görsel olarak birçok yenileme ve geliştirme, arayüz güncellemesi, savaş mekanikleri, taktikler ve yapay zeka olarak birçok güncelleme bulunuyor.

Gaming İstanbul katılımcılarına özel olarak hazırlanan Talesworlds deneyim alanında oyuncular altı kişilik dört takım halinde birbirlerine karşı oynayabilecek.

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