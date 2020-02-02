Cilde sayısız faydası ile Shea Yağı, en saf haliyle The Body Shop’ta! Kurumuş dudak, saç ve cilt için mükemmel bir bakım sağlayan Shea Yağı cildi rahatlatır, yatıştırır, yeniler. İçeriğinde bulunan E ve A vitaminleri sayesinde yaşlanmanın etkisini ve kırışıklıkları azaltan mucizevi ürün, ciltteki kolajen üretimini arttırarak cilt lekelerini geçirmeye de yardımcıdır. Uzun süreli nemlendirme etkisi ve sahip olduğu asitler sayesinde yaşlanma belirtilerini engelleyen Shea Butter, K vitamini konsantrasyonu sayesinde cilt bariyerini korumaya da destek olur. The Body Shop, Ganalı kadınlar tarafından üretilen shea yağını yüzde, vücutta, dudaklarda ve saçlarda kullanıma uygun haliyle doğal ve vegan üreterek en saf haliyle sunuyor.

Kuru ve hassas ciltleri rahatlatır

150 ml. için 192 shea tohumu kullanılarak üretilen mucizevi ürün, kuru ve hassas ciltler, kuru saçlar için uygundur. Cilde nem kazandırıp yenilenmesine yardımcı olan shea yağı, aynı zamanda kuru ve hassas ciltlerdeki kuruluk hissini, kaşınmayı ve gerginliğini anında ortadan kaldırarak cildi rahatlatır.



