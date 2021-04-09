Garanti Bankası, İş Bankası çalışma saatleri... Bankalar kaçta açılıp, kaçta kapanıyor?
Banka çalışma saatleri haberi... Milyonlarca müşteriyi ilgilendiren kararlar peş peşe geliyor. Bankalar tek tek yeni çalışma saatlerini açıklıyor. Bankada hesabı olan, kredi ya da kredi kartı müşterisi olan tüm vatandaşlar yeni çalışma saatlerini merak ediyordu. Bu kapsamda Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatini müşterilerine duyurdular. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, Vakıfbank ve diğer bankaların da çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor
09 Nisan 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi... Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Değişime giden bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte detaylar...
Bankadan yapılan açıklama şöyle;
"Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.
Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;
Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.
DİĞER BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, YapıKredi, Vakıfbank, Denizbank, Finansbank çalışma saatlerine yönelik değişiklik henüz yapılmadı. Bankalardan güncel bilgi geldikçe haberimiz yenilenmeye devam edecek.