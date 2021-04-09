Milyonlarca kişiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi... Bankalardan flaş kararlar peş peşe açıklanıyor. Mesai saatleri bir çok bankada değişmeye başladı. Değişime giden bankalar müşterilerine yeni çalışma saatlerini duyurmaya başladı. Garanti Bankası ve İş Bankası yeni çalışma saatlerini duyuran bankalar oldu. Peki, bankalar kaçta açılıp kaçta kapanacak? İşte detaylar...

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankadan yapılan açıklama şöyle;

"Sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Bankacılık işlemleriniz için 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şubesi ve 0 850 724 0 724 numaralı Çağrı Merkezimiz gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz."

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz.

DİĞER BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, YapıKredi, Vakıfbank, Denizbank, Finansbank çalışma saatlerine yönelik değişiklik henüz yapılmadı. Bankalardan güncel bilgi geldikçe haberimiz yenilenmeye devam edecek.