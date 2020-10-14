Datça'nın yöresel lezzeti: Garaville tarifi
Datça mutfağının sevilen lezzetlerinde birisi olan garaville tarifi salyangoz kullanarak yapılan bir tarif. Fransız mutfağında da oldukça sık tüketilen garaville tarifi arıyor ya da garaville nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Garaville yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
14 Ekim 2020, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Tadı ciğere benzetilen garaville tarifi Datça yöresinde oldukça sık tüketilen bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için garaville tarifi arıyor ya da garaville nasıl yapılır öğrenmek mi istiyorsunuz? Garaville yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Garaville tarifi
Garaville malzemeleri
- 1 kilogram garaville
- 2 adet kuru soğan
- 1 adet sivri biber
- 3 adet domates
- 2-3 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Garaville yapılışı
Bir tencerede bol miktarda suyu kaynatın. Canlı salyangozların orta kısımlarını delin ve kaynar suya atın. Bu işlemi salyangozlar yumuşayana kadar 3 kez tekrarlayın. Diğer yanda soğanı ve biberi incecik doğrayın. Zeytinyağını tencerede kızdırıp önce soğanı sonra da biberi kavurun. Küp küp doğradığınız domatesleri ve salçayı da ilave edin. Tuz ve karabiberi de ilave edip sos kıvamına gelene kadar kaynatın. Yumuşayan salyangozları da sosa atın. Son olarak sarımsağı dövüp yemeğe ekleyin ve sıcak servis edin.