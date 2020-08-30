94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu 1 numaralı Call to Victory, Jokey Ahmet Çelik ile kazandı.

Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmadı.. Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlendi.

Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.

En çok kazanan o

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.Halis Karataş, 94. Gazi Koşusu'na Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu "Vernazza" isimli tayla katılacak.