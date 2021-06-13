Geç emekli oluyorlar, destek yok! Taleplerini tek tek anlattılar…

Pandemi nedeniyle son 1.5 yıldır ara ara açılıp kapanan kuaför salonları nedeniyle sektör çalışanları zor zamanlardan geçiyor. Çıraklık geleneğinin devam ettiği alanlardan biri olan bu sektördeki kadın ve erkek kuaförlerinde, yaklaşık 350 bin kişi istihdam ediliyor. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türkiye genelinde meslek odalarına kayıtlı 85 bin olmak üzere, ticaret odalarına kayıtlı olanlarla beraber toplamda 108 bin kuaför esnafı bulunuyor.

GEÇ EMEKLİ OLUYORLAR! İŞ KAZALARINDA DESTEK YOK

Yaklaşık 3 milyar liralık ekonomik büyüklüğü olan sektör, kozmetik tedarikçilerinden, güzellik cihazı üreticilerine kadar başka birçok alanı da etkiliyor. Sektörün en önemli sorunları arasındaysa Bağkur primlerinin yüksek olması geliyor. Özellikle pandemide gelirleri oldukça azalan meslek erbapları, “Sigorta primleri makul rakamlara çekilmeli. Bir de bizler hem yüksek prim ödüyor hem de normal SGK’lıların yararlandığı haklardan yararlanmadan geç emekli olup, daha az maaş alıyoruz” diyor. Esnafın yaşadığı bir başka problemse iş kazalarıyla ilgili. Sektörde çalışanlar ara ara talihsiz kazalara maruz kalabiliyor. Ancak çalışanlar, “Bizler diğer SGK çalışanları gibi iş kazası geçirdiğimizde veya rahatsızlandığımızda, istirahat sürecinde devletten iş göremezlik rapor ücreti alamıyoruz. Ayrıca 2012’de mesleğimiz tehlikeli meslek grubuna dahil edildiği halde yıpranma payı ve erken emeklilik hakkı alamıyoruz” diyor.

ÇOCUKLARININ BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖREMİYORLAR

Ankara’da kuaför, berber ve güzellik salonu sahibi olan Enver Korkmaz, 99’dan beri bu mesleği icra ettiğini belirterek, “Sektörde eskiden kayıtdışı çalıştırma çok vardı. Ben de uzun yıllar boyunca sigortasız çalıştım. Ama şimdi bizler bu konuda çok hassasız” dedi. Sektördeki çalışma saatleriyle de ilgili bilgi veren Korkmaz, “Bizim gibi kurumsal firmalarda saatler düzenli ama hâlâ gece 11-12’ye kadar çalışanlar var. Bu insanlar çocuklarının büyüdüğünü göremiyor. Ben de 14 yaşında çırakken sabah 8’de başlayıp, gece 12’de çıkardım” dedi.

ESKİDEN KIZ VERMEZLERDİ

Mesleğin eskiden pek de makbul görülmediğinden bahseden Korkmaz, “Eskiden bize ev kiralamaz, kız vermezlerdi. Şimdi mesleğimiz o boyuttan çıktı. Bunda federasyonun katkıları da var. Sektör olarak en büyük sorunlardan biri ise izinsiz çalışma. Biz pazar günü kapalıyız. Hatta bazı müşterilerimiz buna tepki gösterdi ama izinsiz çalışma insani bir durum değil. Bunu değiştirmek için çalışmalar devam ediyor” dedi. İnsanların zaman zaman kaba davrandıklarını da söyleyen Korkmaz, “Bizim sanatçı olduğumuzu unutuyorlar” diye konuştu.

‘PAZAR İZİNLİ OLALIM’

Sektörün büyük bir kesime hitap ettiğini belirten Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, “Hem işverenler hem de çalışanlarla bizler ekonomik ve sosyal hayata önemli bir katkı sağlıyoruz. Diğer meslek gruplarındaki gibi, Türkiye’de bulunan berber esnafımız da pazar günlerinin tatil gününden sayılmasını istiyor. Konuyu yıllar önce gündeme alarak, ilgili mercilere taleplerde bulunduk, esnafımız adına bu isteğimizin kabul görmesini istiyoruz” dedi.

VERGİ AVANTAJI DEVAM ETSİN

1.5 yıldır salgından kaynaklı bir açılma, kapanma süreçleri olduğunu söyleyen Karakaş, “Salgın sürecinde destek mahiyetinde verilen uygulamaların sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bir başka ifadeyle 31 Mayıs 2021 itibarıyla son bulan ve 2 Haziran 2021 tarihli 31499 sayılı Resmi Gazete ile 31 Temmuz 2021’e kadar yeniden uzatılan KDV ve Gelir Vergisi stopaj oranlarındaki indirimlerin sürekli hale getirilmesi işletmelerimizin faaliyetlerini devam ettirmesi bağlamında çok önemli” diye konuştu.

KAYITDIŞILIK TEHDİDİ

Birçok sektörde olduğu gibi kuaförlükte de kayıtdışı çalıştırılmanın en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade eden Karakaş, “Bu durum hem devletimize zarar veriyor hem de hijyenden yoksun mekanlarıyla halk sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmeleri şart. Bizler, ülke genelinde hizmet üreten 122 odamızla bu konuya karşı çok hassasız. Özellikle pandemide tek kullanımlık ürünlerin müşterilere sunulması bulaşın önlenmesi noktasında önceliğimiz” dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENE GİRİYOR

Çalışma şekillerinin diğer işletmelerden farklı olduğunu dile getiren Karakaş, şunları söyledi: “Yanlarımızda çalışanlar maaş sistemiyle değil ya prim ya da yüzde 50 pay sahibi şeklinde hizmet sunuyor. Ancak salgın öncesinde de sektörde çalışma saatleri konusunda bir belirsizlik hakimdi. Şimdi yavaş yavaş saat sistemi oturuyor. Sosyal haklarımız konusunda da gerekli destekler verilirse bizler de herkes gibi izin yapmak istiyoruz. Ailelerimizle vakit geçirmek çalışma motivasyonumuzu da artıracaktır.”

DESTEKLERDEN YARARLANDIK

Esnafın pandemideki desteklerden faydalandığını da anlatan Karakaş, şöyle devam etti: “Hibe olarak 4 ay 1.000’er TL aldılar. Gelir Kaybı Desteği alanlar oldu. Büyükşehirlerdeki esnafımız 750 TL, diğer illerdeki esnafımız da 500 TL kira desteğinden yararlandılar. Son açıklanan 3.000 TL hibe desteği müracaatlarını da yaptılar. Bu desteklerden dolayı sektörümüz adına devletimize teşekkürlerimi sunuyorum.”