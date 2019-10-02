Gece mi duş alınmalı yoksa gündüz mü?

Avustralya Dermatolog Leona Yip, “Sıcak bir iklimde yaşıyorsanız, bu birikmiş kirden kurtulmak için günde bir veya iki kez duş almak zorunda kalabilirsiniz ama bu çoğunlukla gerekli değil” dedi.

Yip, gece duş alınmasını gerektiğini söyleyerek, “Sabahları cildiniz herhangi bir kire maruz kalmıyor. Gece duş alırsanız, tüm gün çevre kirliliği nedeniyle vücudunuzda toplanan partiküllerden de kurtulursunuz” dedi.

Ayrıca günde iki kez duş alan kişilerin mutlaka nemlendirici kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gece duş almanın diğer faydaları

Uyku sağlığı eğitimcisi Martin Reed, geceleri duş almanın daha kaliteli bir uyku ile bağlantılı olabileceğini söyledi.

Reed, “Rahatlatıcı bir gece duşu, dinlenmenize ve uyumak için hazırlanmanıza yardımcı olmak için dinlendirici bir akşam rutininin bir parçası olabilir.”

Kendisine, “Uyku Büyükelçisi” olarak isim veren Nancy Rothstein ise, “Sabahları duş almak istersen, yap. Ama kesinlikle geceleri duş alın. Temiz bir şekilde yatağa gitmek çok önemlidir ve günü geceden ayırır. ”



