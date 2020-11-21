Gece yatmadan önce kabak çekirdeği yerseniz ne olur?

Araştırmalar sonucu kabak çekirdeği içinde bulunan bileşenler, prostat problemlerinden, menopoz belirtilerinin azalmasına kadar birçok alanda etkili olduğunu ortaya koydu. Kabak çekirdeği çinko açısından son derece zengindir. Hatta Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği besinler arasında yer almaktadır.

İçerdiği çinko minerali sayesinde uyku bozukluğu ve depresyona da çare olur. Düzenli olarak bir avuç tüketildiğinde uyku problemleri ortadan kalkar. Tryptophan içeren kabak çekirdeği, bu doğal amino asit sayesinde uyku kalitenizi yükseltir. Çünkü bu tryptophan uyku bozuklukları tedavisinde kullanılır ve düzenli kabak çekirdeği tüketimi bu sıkıntıyı ortadan kaldırır.

Kabak çekirdeğinin kalori oranı yüksektir ama içerdiği yüksek protein sayesinde kilo vermeye yardımcı olur. Buradaki en önemli nokta tüketim miktarını doğru ayarlamaktır. Günde bir avuç tüketmek en doğru oran. Aksi halde yüksek kalori nedeniyle de yağlanmayı artırır. Ara öğünlerde bir avuç kabak çekirdeği tüketmek, zayıflamaya yardımcı olur çünkü sahip olduğu yüksek protein, uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır.

Yüksek magnezyum oranı sayesinde kalp ritmini düzenler ve yüksek tansiyonu düşürür. Bir avuç kabak çekirdeği tüketmek günlük magnezyum ihtiyacınızın yüzde 20'sini karşılar. Düzenli olarak bir avuç tüketmek yüksek tansiyonu normal seviyeye indirir.

1900'lü yıllarında başında, prostat büyümesi tedavisinde kullanılan kabak çekirdeği, günümüzde de yapılan araştırmalarla birlikte bu durumu destekliyor. Kabak çekirdeğinde yer alan bitki sterolleri prostat büyümesine karşı oldukça etkili.





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