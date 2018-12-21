Geçim maliyeti 2 bin 213 lira

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. Toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam maliyeti raporunu açıkladı.

8 MİLYON KİŞİ

Buna göre TÜİK, asgari ücrette pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olan bir işçinin asgari geçim maliyeti tutarını ‘ağır’ statüdeki işlerde 2213.40 lira, ‘orta’ statüdeki işlerde 1978.80 lira, ‘hafif’ statüdeki işlerde 1841.40 lira olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile paylaştı. Asgari ücret görüşmeleri 8 milyon çalışanı ilgilendiriyor. Son toplantı haftaya yapılacak.

NE İSTEDİLER?

Mevcut asgari ücret bekar çalışan için 1603 lira. İşçi kesiminin yani Türk İş’in asgari ücret talebinin 2000 lira üzerinde olduğu biliniyordu. Ancak net bir rakam belirtilmemişti. Türk İş Danışmanı Enis Bağdadioğlu, katıldığı bir programda taleplerinin 2385 lira olduğunu söyledi. İşveren tarafından (TİSK) yapılan açıklamalara göre önerilen rakam 1860 lira civarında.

'İMZA ATARIZ AMA...'

Toplantının açılışında konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise, bir işçinin ocakta aldığı ücretin, aralık ayına kadar ortalama yüzde 12 düştüğünü anlattı. Atalay, “Ortalama 3 bin lira ücret alan bir arkadaşımız, aralıkta 420 lira kesinti yaşıyor. Asgari ücretin vergi yükü var” dedi. Atalay, görüşmelerde makul, mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olursa altına imza atacaklarını söyledi. Ergün Atalay geçtiğimiz günlerde fitrenin 19 lira olduğunu, 4 kişilik ailede bu ücretin aylık 2280 lira ettiğine dikkat çekmişti.

DESTEK SÜRESİ UZAMALI

İşveren kesimi son dönemde artan maliyetlere dikkat çekerek, artışın makul olmasını ekime kadar verilen 100 liralık asgari ücret desteğinin 150 liraya çıkarılarak 2019’da da sürdürülmesini talep ediyor. İşveren ayrıca yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019’da alınmamasını istiyor. Asgari ücret, askerlik, doğum borçlanması, gelir testli limitleri, işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi ödemelerini de tayin ediyor.

EMEKLİLERE ZAM İHTİMALİ

12.5 milyon emekli, dul ve yetimin alacağı zamda geri sayım başladı. 14 gün sonra 3 Ocak itibarıyla 6 ay boyunca geçerli olacak zam oranı da ortaya çıkacak. Ancak Merkez Bankası’nın aralık ayı beklenti anketi, zamma ilişkin güçlü ipuçları veriyor. Buna göre; kasım ayı anketinde yüzde 24.45 olan yıl sonu yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini, yeni ankette yüzde 21.28’e geriledi.

6 AYLIK TÜFE'YE GÖRE

2018 enflasyonu eğer beklenti anketindeki gibi yüzde 21.28 çıkarsa; yılın ikinci yarısındaki TÜFE yani SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammının oranı yüzde 11.09 olarak gerçekleşecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise 2018’in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5’i aşan kısmı kadar yani yüzde 7.59 fark çıkacak. Bu da yüzde 4 artı 7.59 yani yüzde 11.59 zam anlamına geliyor.

FARK YANSITILACAK

Yeni Ekonomi Programı’nda 2018 enflasyonu tahmini yüzde 20.8 olarak yer alıyor. Buna göre; ocakta SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 10.65 zam, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artışa ilaveten yüzde 7.15 enflasyon farkı oluşacak. Temmuz itibarıyla son 5 aylık aylık enflasyon verilerinden yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre SSK ve Bağkur'lu için şimdiden oluşan zam oranı yüzde 10.64. enflasyonun aralıkta da bir miktar düşeceği hesaplanırsa yüzde 9-10 civarında bir zam ortaya çıkacak.



