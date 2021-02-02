Galatasaray Kulübü, yeni transfer Gedson Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan bildiride, "21 Ocak tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavi ve karantina süreci başlayan Gedson Fernandes'in en son yapılan 2 PCR testi de negatif sonuçlanmış, tomografi ve kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir" denildi.

Buna göre Fernandes, virüs karantinası yerine uluslararası seyahat yönetmeliği gereği 10 günlük karantina sürecini tamamladıktan sonra takıma katılabilecek.



