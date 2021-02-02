Gedson Fernandes'e yapılan 2 test de negatif çıktı
Galatasaray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, corona virüs testi pozitif çıktığı için ambulans uçakla getirip sözleşmeyi ambulansta imzaladıktan sonra direkt hastaneye götürülmüştü. Oyuncuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.
02 Şubat 2021, Salı 14:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, yeni transfer Gedson Fernandes'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Gedson Fernandes'in PCR testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan bildiride, "21 Ocak tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavi ve karantina süreci başlayan Gedson Fernandes'in en son yapılan 2 PCR testi de negatif sonuçlanmış, tomografi ve kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir" denildi.
Buna göre Fernandes, virüs karantinası yerine uluslararası seyahat yönetmeliği gereği 10 günlük karantina sürecini tamamladıktan sonra takıma katılabilecek.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1356570160912556032
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