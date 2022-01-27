Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan ve oynadığı futbolla taraftarların sevgilisi haline gelen Gedson Fernandes için yaz transfer döneminde Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz temsilcisini ikna edememişti. Beşiktaş da Gedson Fernandes için devreye girmiş fakat başarısız olmuştu.

Ocak transfer döneminde Benfica ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray 1.5 yıl kiralama konusunda Portekiz ekibiyle anlaşma sağlarken satın alma opsiyonunun zorunlu olması talebiyle karşılaştı. Galatasaray satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istemezken Benfica opsiyonun zorunlu olmasını istiyor. İki kulübün satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Gedson Fernandes'ten Galatasaray paylaşımı geldi. Portekizli futbolcu üzerinde Galatasaray tişörtüyle Instagram'dan paylaşımda bulundu.







