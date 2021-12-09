Genç kalemlere dergi çıkarma imkanı; başvuralar yarın bitiyor

Esenler Belediyesi, dergicilik mesleğini yaşatmak, dergi yayıncılığına ve edebiyata ilgi duyan gençlere farkındalık ve bakış açısı kazandırmak amacıyla “Fanzin Dergicilik Okulu”nun kapılarını bir kez daha araladığını duyurdu.

EĞİTİMLER 4 AY SÜRECEK

10-14 yaş aralığındaki ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen okulda gençler, 12 hafta sürecek eğitimlerin ilk 6 haftasında alanında uzman isimlerden fanzin dergiciliğe dair eğitimler alacak. 6 hafta sürecek atölye döneminde ise eğitmenler eşliğinde dergiler baskıya hazır hale getirilecek. Atölye sürecinin bitiminde basımı gerçekleşen dergiler, fanzin dergi sergisinde okurlarla buluşturulacak. Ayrıca Fanzin Dergicilik Okulu kapsamında çıkan fanzinler, dergi fuarında sunum imkânına sahip olacak.

KAYITLAR YARIN SON BULUYOR

Gençlerin dergiciliğin inceliklerini öğreneceği Fanzin Dergicilik Okulu’nda derslerin, 18 Aralık'ta başlayacağı, kayıtların ise 10 Aralık'a kadar www.esevkayit.com üzerinden yapılabileceği duyuruldu.

Ayrıca 444 00 73 numaralı telefondan okul ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşılabilecek.