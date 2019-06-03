Gençler için dolu dolu yaz

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 12-22 yaş arası gençler için gençlik kampları düzenleniyor. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin olduğu kamplara 15 Temmuz’a kadar başvurulabiliyor. 6 gün süren kamplar, kız ve erkek öğrenciler için ayrı dönemlerde düzenleniyor. Bu kampların, her kesimden gençlerin faydalanabilmesi amacıyla ücretsiz olduğunu da belirtelim.

Ulaşım dahil bütün ihtiyaçların bakanlık tarafından karşılandığı kamplarda gençlere, seyahat ve sağlık sigortası yapılıyor. Ayrıca sağlık hizmeti veriliyor. Gençler, Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) kamplarına birer kez katılabiliyor. Başvurular ‘http://e-genc.gsb.gov.tr’ üzerinden yapılıyor. Başvuruların değerlendirilmesinde ise bazı kriterler bulunuyor.

İZCİLİK KAMPLARI

Belediyeler de yaz kampları düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğiyle Beykoz’da Yaz İzci Kampı yapıyor. Kampta ilkyardım, trafik, çevre, resim, müzik, tiyatro, yüzme, binicilik, hayvan bakımı, ebru gibi birçok dalda eğitim veriliyor. 10-15 yaş arası gençlerin katılabildiği kamp, haziran-eylül aylarında düzenleniyor. Kampa katılmak isteyenler https://izcilik.ibb.istanbul üzerinden katılmak istedikleri dönemi seçerek ön kayıt yaptırabiliyor.

32 İLÇEDE VAR

Ayrıca İBB’nin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı. 32 ilçede 111 okulun spor salonunda yapılacak yaz okulunda çocuklar, 22 farklı branşta spor eğitimi alacak. 24 Haziran’da başlayacak yaz spor okulları 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak. Kayıt için İBB Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefonundan bilgi edinilebiliyor. Spor okullarının listesine www.sporokullari.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.

7-14 YAŞ ARASINA YÖNELİK

İzmir Büyükşehir Belediyesi de her yıl haziran-eylül ayları arasında 7-14 yaş arası gençler için etkinlikler düzenliyor. Hobi, Türkçe, matematik, İngilizce gibi derslerin dışında drama, gitar ve keman dersleri de veriliyor. Tamamı ücretsiz olan programda müze ve hayvanat bahçesi gibi dış etkinlikler de düzenleniyor. Ayrıca 3-6 yaş arası için de oyun grubu bulunuyor.

YAZ OKULU

Üniversitelerin bazıları da ücretli etkinlikler düzenleyebiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 9’uncu ve 12’nci sınıf öğrencileri için yaz okulu mevcut. 1-12 Temmuz arasında yapılacak olan etkinlikte, derslerin yanı sıra yaratıcı atölyeler, spor aktiviteleri ve kültür gezileri düzenlenecek. Etkinliğe http://liseyazokulu.itu. edu.tr/hemen-basvur adresinden başvuru yapılabiliyor. Etkinlik fiyatı 4 bin liradan başlıyor.

HER DALDA

Ege Üniversitesi, Egekamp adıyla spor, eğitim ve teknoloji kampları düzenliyor. Spor kampında futbol, cimnastik, basketbol ve yüzme yer alırken, eğitim kampında Türkçe ve İngilizce dersi veriliyor. Teknoloji kamplarında ise drone ve robotik kodlama eğitimi mevcut. 7-24 yaş arası gençlerin katılabileceği kamplar, 7 veya 14 günlük düzenleniyor. Etkinliğe https:// egekamp.com/rezervasyon adresinden başvurulabiliyor. Kamplar 1080 lira veya 4 bin 680 lira olarak fiyatlandırılıyor.

BU AY İÇİNDE

Ankara Bilkent Üniversitesi de 9-10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine yönelik Gençlik Akademisi düzenliyor. 18-25 Haziran’da yapılacak olan etkinlikte derslerin yanı sıra sosyal faaliyetler de yer alıyor. Program 1200 TL olarak ücretlendiriliyor. Başvurular, http://w3.bilkent.edu.tr/ www/genclik-akademisi/ basvuru-bilgileri/ üzerinden yapılıyor.

ŞARTLARI NELER?

● Ailesinin aylık net geliri 2020 TL’nin altında olanlara, ● 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, ● Kampa katılmak için 2 yıl başvurduğu halde hak kazanamayanlara, ● Yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere öncelik tanınıyor. ● Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençler başvurursa doğrudan katılabilecek. ● 18 yaşını doldurmamış kampçıların başvuru formunda velisinin imzasının bulunması gerekiyor. ● Yaş gruplarının belirlenmesinde gün, ay ve yıl baz alınıyor. ● Kamplara 12 yaşından küçük ve 22 yaşından büyük gençlerin kaydı yapılmıyor.