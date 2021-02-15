Gençlerbirliği-Beşiktaş maçını da yoğun kar yağışı bekliyor
Dün oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sahanın durumu pek iç açıcı değildi. Buna bağlı olarak futbolcular top sürmekte, top kontrolünde ve kaliteli futbol oynamakta zorlandı. Bugün 16:00'da başlayacak Gençlerbirliği-Beşiktaş maçında da şartlar benzer olacak.
15 Şubat 2021, Pazartesi 10:16 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak ve sıcaklık 1 derece olacak. Ankara’da etkili olması beklenen kar yağışının bu sabah erken saatlerde başlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya çekmişti.
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