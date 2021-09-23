Gençlerden icat şov

TEKNOFEST'in ikinci gününde özel bir sunum yapan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında Bayraktar TB3’ün (silahlı insansız hava aracı) ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.

Bayraktar ayrıca akıllı uçan arabalara yönelik çalışmaların hız kazandığına ve 200’e yakın girişimin bu alanda kafa yorduğuna dikkat çekti.

2 BİN KİŞİYE KARİYER FIRSATI

Festivalde Google Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'nın destekleriyle ‘Google Oyun ve Uygulama Akademisi’ işbirliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Google, Türkiye’de oyun ve uygulama geliştirmeye meraklı 2 bin gencimize ücretsiz eğitim verecek” dedi. Varank, stantta Google Oyun ve Uygulama Akademisi için geliştirilen oyunu oynadı.

FESTİVALE KATILAN ÖĞRENCİLERİN BULUŞLARI GÖZ DOLDURDU

SESLE ÇALIŞAN TEKERLEKLİ SANDALYE

Vefa Lisesi’nden Emirhan Aksu, yapay zekalı tekerlekli sandalye tasarladı. Sesli komutlarla da kendi kendine hareket edebilen cihaz, istenildiğinde özel kumandasıyla da sürülebiliyor. SIM kartlı aracın GPS sistemi var. Bu sayede kullanıcı istediği an yakınlarına ve acil servise konum bilgisi geçebiliyor. Geri gelmelerde olası kazaların önüne geçmek için park sensörleriyle de donatılan aracın mobil uygulaması da var.

OTOYA ÖZEL KAPLAMA

İTÜ Eta Vakfı Doğa Koleji Öğrencileri Dilay Gökçe ve Berfe Nur Biçer, otomobil kazalarını en az hasarla atlatmayı sağlayan özel bir kaplama geliştirdi. Japonya’dan ödül alan proje, nikel ve titanyumdan oluşan şekil hafızalı alaşımların karışımından meydana geliyor. Proje iki öğrenciye 10 biner dolarlık da burs kazandırdı.

ALZHEİMER TEŞHİSİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği öğrencisi Emirhan Bilgiç, yapay zeka ve derin öğrenme metotlarını kullanarak Alzheimer hastalığının erken teşhisini ve başlangıç durumunu tespit eden program geliştirdi. Sistemin doğruluk tespiti payı şu an yüzde 92.

KIZLARDAN UÇAN ARABA

Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de uçan araba tasarladılar. Otonom taksi mantığı ile çalışan araç, sağlık, lojistik ve ulaşım için geliştirildi. Testlerden tam not alan ve tek bir şarj ile 22 dakika havada kalabilen araç, güvenlik sensörleriyle donatıldı.

HASTA TAKİBİ

İzmir Bornova Sınav Koleji’nden İhsan Berk Yaşlı ve Yezda Şahin ise SIM kartla çalışan Alzheimer takip sistemi geliştirdiler. GPRS’e sahip cihaz, harita üzerinden hastanın nerede olduğu bilgisini geçiyor.

KAZAYI BİLDİRİYOR

Arkas Bilim Sanat Merkezi öğrencileri de kaza yapan aracın direkt konum bilgisini, aracın kaza sonrası durumunu ve içinde kaç yolcunun olduğunu bildiren küçük bir akıllı cihaz geliştirdi. Cihaz, kaza anında otomatik olarak bilgileri 112 acil servise mesaj olarak iletiyor.