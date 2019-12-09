Gençlere özel kredi kartı

Bonus Genç: Garanti Bankası’nın gençlere sağladığı bir kart olan Bonus Genç kartta, alışveriş kolaylığı, ulaşım kampanyası, oyun dünyasına ait indirim, ekstra bonus ve taksit sunuluyor. 18-25 yaş arası için hazırlanan kartta, kart ücreti yok. Herhangi bir ekstreyi ‘Ekstre Atlat’ ile bir ay sonra ödemek de mümkün.

Eğitim kredisi

exi26: Akbank’ın 16-26 yaş arası gençler için sunduğu exi26 kartta, hesaba havale yapılırken, masraf ödenmiyor. Eğitim kredisi sunuluyor. Taksit sağlayan ve puan kazandıran kartta, kart aidatı da yok. Bankacılık işlemlerinde avantaj sağlayan Arife Tarife hizmetinden faydalanmak mümkün.

Temassız ödeme

İş’te Üniversiteli: 18 yaş ve üstü, lisansüstü eğitimini sürdüren de dahil olmak üzere üniversite öğrencisine verilen Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı, taksit ve puan kazandırıyor. Kart aidatı ödenmiyor. Kartta, MaxiPuan kazanarak markalardan indirimli ve taksitli alışveriş yapmak mümkün. Temassız özelliği de bulunuyor.

10 TL Bonus

D-Şarj Bonus: Denizbank’ın üniversitelilere sunduğu kartla her alışverişte bonus kazanılabiliyor. 6 ay boyunca her ay 200 TL harcama sözüne, 10 TL bonus hediye ediliyor. Haftasonu tiyatro ve sinema biletinde yüzde 10 indirim verilen kartta, havale ücretsizken, Türkiye’deki tüm cafe ve restoran harcamalarında da yüzde 10 indirim hediye ediliyor.

Harçlık veriyor

Bankart Genç: Ziraat Bankası’nın 18-26 yaş aralığındaki lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisine hazırladığı kartta, taksit ve puan kazanma imkanı var. Kartla, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs ya da öğrenim kredisi alanlar, Harçlık Avans uygulamasından faydalanabiliyor. Buna göre; hesapta para olmadığında da faizsiz ve masrafsız ekstra alışveriş fırsatı var.

E-Ekstre avantajı

Like Card: Vakıfbank’ın kartında her 10 TL’lik alışverişte 1 Worldpuan kazanılıyor. Sinema biletinde yüzde 50 indirim ve PeşineTaksit özelliğiyle, taksit imkanı var. 12 ay boyunca verilen harcama sözüne, ekstrede 150 TL’ye varan indirim yapılıyor. Ekstreyi sadece e-ekstre olarak alandan, yıllık 12 TL olan kart ücreti istenmiyor.

Ücretsiz otopark

Parafree: Halkbank’ın kartında, Paraf üyesi olan işyerlerine özel ücretsiz taksitlendirme imkanı var. Paraf POS’ları bulunan mekanlardaki 100 TL ve üzeri alışveriş için 9.99 TL indirim sağlanıyor. 150 TL ve üzeri alışverişin ardından İSPARK’tan ücretsiz park hizmetinden yararlanmak mümkün.

Sinema indirimi

ÜniversiTEB: Türkiye Ekonomi Bankası’nın (TEB) gençlere yönelik hazırladığı kartta taksit seçeneği var, hesap işletim ücreti de alınmıyor. ÜniversiTEB Bonus Card’la haftaiçi yapılan toplamda 50 TL’lik harcamaya, haftasonu sinema ve tiyatro biletinin yüzde 50’si TEB’den hediye ediliyor. Ayrıca ücretsiz havale imkanı sunuluyor.

Öğrenci belgesi şart

Bu kartlara başvuru yapmak için aranan koşullar şöyle;

✘ 18-26 yaş arasında olmak,

✘ Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportun fotokopisi,

✘ Türk vatandaşı olmak,

✘ Tüketici sözleşmesini imzalamak,

✘ Öğrenci belgesi (Açık öğretimde okuyan öğrencilerin başvuruları çoğu banka tarafından kabul edilmiyor),

✘ Öğrenci kredi kartlarına şubeden, internet sitesinden veya kısa mesaj (SMS) ile başvuru yapılabilir.

HÜLYA ÇAYLAK