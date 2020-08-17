Gençleşmek için ışıkları takip et

Pazartesi sabahı Aslan burcuna geçiş yapan Ay, çarşamba sabaha karşı gerçekleşecek Yeniay’a hazırlık yaparak haftaya başlıyor. Yeniay Ay ve Güneş’in bir araya geldiği, yeni döngüyü başlatan evredir. Gece gökyüzünde Ay incecik görünür, hatta çoğunlukla görülemez, karanlık hakimdir. Ay Dolunay’a doğru büyüdükçe ışık artar, gökyüzü aydınlanır. Aydınlık ve karanlık deyince akla astrolojide 'ışıklar' adı verilen Güneş ve Ay geliyor. Sağlıklı yaş almak, genç ve güzel görünmek için de bu ikiliyi yakından takip etmek gerek…

Biyolojik saatini kur

Sirkadiyen ritim, canlıların biyolojik aktivitesinin 24 saatlik döngüleridir. Bir gün içindeki fiziksel, zihinsel ve davranışsal değişimleri içerir. Aydınlık-karanlık değişimi, sirkadiyen sistemlerin en önemli unsurudur. Sabah güneşin doğuşuyla güne başlamak, güneş battıktan sonra yavaşlamak ve akşam erken uyumak vücudumuzun ideal şekilde çalışmasını destekler. Çalışmalar, ışığın sirkadiyen ritimleri etkilemesi sebebiyle insan sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu gösteriyor. Sağlık sorunları, sirkadiyen ritim bozukluğundan kaynaklanabilir. Tıbbi tedavilerin ve estetik bakımların vücudun biyolojik saatiyle zamanlanması, olumlu ve kalıcı sonuçlar alınmasına sebep olabilir.

Bu haftaki Yeniay Güneş’in yönetimindeki Aslan burcunda gerçekleşecek. Güneşin ateşli enerjisini yoğun hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Yeniay, yeni alışkanlıklara başlamak için ideal bir zaman… Ateş elementinde gerçekleşecek bu Yeniay ise yeni başlangıçlar için gerekli enerjiyi ve hevesi sunuyor, kalıcı adımlar atmak için de destekliyor.

Gençleştirici pratik öneriler:

Güneşle uyanın. Güneşe bakın, gün ışığından faydalanın.

Gün içinde beslenin, uykuda vücudun onarım işlemine geçebilmesi için geç saatte yemeyin.

Akşam saatlerinde teknolojik aletlerden mümkünse uzak durun.

Gece 12’den önce uyuyun.

Güneş’in Aslan burcunda ve güçlü olduğu şu günlerde sirkadiyen ritim alışkanlıkları kazanmak çok faydalı olacaktır. Ayrıca Yeniay, zamanın yöneticisi Satürn'le 150 derecelik açı yapacak. Havada meydan okuyan, zorlayan ve ayarlama gerektiren etkiler olacak. Işıklar ve zaman “Biyolojik saatini doğru çalıştır, yoksa çok geç olabilir” mesajı veriyor adeta.

Yeniay öncesi ideal

Pazartesi ve Salı günleri diyet ve detoks yapmak için çok uygun. Hızla toksin ve ödem atıp hafifleyebilirsiniz. Sağlığınız adına da çok faydalı olacaktır. Özellikle kalp sağlığınız için… Bu üç gün yumuşak dokulu peelingler uygulayın, cildi ölü hücrelerden arındırın. Yeniay’a derinlemesine temizlenmiş bir ciltle başlayın, Yeniay itibarıyla önerilen besleyici bakımların etkisini arttırın!

Yeniay kaşındırmasın

Ateş elementinde gerçekleşecek Yeniay’ın Satürn ile 150 derecelik zorlu açısı ciltte akut ürtiker (kurdeşen) vb rahatsızlıkları tetikleyebilir. Ürtikere neden olabilecek ilaçlara, alerjenlere, sinek/böcek ısırıklarına, buğday, süt, deniz ürünleri, yumurta ve kuruyemiş tüketimine dikkat! Yeniay ve takip eden 5 gün içinde genel olarak tıbbi astrolojide operasyonlar için Yeniay dönemi (5 gün öncesi/sonrası) önerilir. Ay’ın da sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Kova) olması tercihtir. Bu anlamda çarşamba gününü estetik operasyonlar, perşembe gününü ise operasyon gerektirmeyen bakım uygulamaları için değerlendirebilirsiniz. Özellikle perşembe sabah saatleri cilt temizliği yapmak, temizlenmiş cilde besleyici serumlar, kremler uygulamak için ideal! Ay büyürken cildin geçirgenliği daha fazladır, besleyici, onarıcı, yapılandırıcı ürünler kullanmak maksimum etki sağlar.

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.