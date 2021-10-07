Trabzonspor'dan ayrılışı pek de hoş olmayan Caleb Ekuban, yeni kulübü Genoa'daki performansıyla Süper Lig günlerini aratıyor. 5 maçlık Genoa performansı oldukça kötü olan oyuncu, gol veya asist üretemezken oyun içerisinde de kayıp bir görüntü veriyor. İlk maçında takımına kazandırdığı penaltının ardından tamamen suskunluğa bürünen Ekuban, düşüşte.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, İtalyan medyası da Ekuban'ı sert eleştirdi. Trabzonspor'dan Genoa'ya 1.8 milyon euro'ya transfer olan Ekuban'ın piyasa değeri ise 7 milyon euro idi.

Trabzonspor'da 103 maça çıkan Caleb Ekuban 29 gol attı, 18 de asist yaptı.